Depois de seis temporadas no Wolverhampton, o internacional português Rúben Neves mudou-se para a Arábia Saudita e reforçou o Al Hilal. O médio de 26 anos admitiu que a decisão foi «fácil», até por poder assegurar um futuro confortável à família.

«O clube apresentou-me um projeto muito bom, a liga também. O meu agente teve a oportunidade de falar com muitas pessoas que estão envolvidas na liga asiática, por isso, foi uma decisão fácil de tomar. Queria algo novo e diferente para a minha carreira e, quando esta oportunidade apareceu, falei com a minha família e todos ficaram muito contentes. Foi fácil para mim», começou por dizer em entrevista aos órgãos de comunicação do emblema saudita.

«Foi projeto do clube, mas o principal fator foi o de poder dar à minha família a vida que eu sempre sonhei para eles. Essa foi, para mim, a principal razão para não ter qualquer tipo de dúvidas. Tenho três filhos, uma esposa amorosa, por isso poder cuidar deles é o meu maior troféu, a maior conquista da minha carreira», vincou.

«Desde que as notícias [sobre a transferência] surgiram, as minhas redes sociais enlouqueceram. Foi inacreditável ver a quantidade de fãs que o Al Hilal tem e o quão apaixonados por futebol eles são. Foi uma boa decisão para mim e para a minha família», completou.

Rúben Neves confessou que já conhecia o Al Hilal, mas ficou surpreendido com a «organização», muito devido à «quantidade de pessoas que trabalham no clube».

«Já conhecia o Al Hilal, porque também já tinha tido treinadores portugueses. Por isso, temos algumas notícias sobre o Al Hilal em Portugal e sobre o quão grandes são na Ásia», afirmou o jogador, que tem o objetivo de «ganhar troféus».

O médio português destacou ainda as contratações sonantes do futebol saudita, que tem conseguido atrair «jogadores fantásticos para o campeonato».

«Vai ser interessante jogar aqui, com todos os jogadores que assinaram agora, não só os maiores clubes. Alguns dos meus amigos em Portugal assinaram por outros clubes daqui. Vai ser interessante. O projeto é muito bom e neste primeiro ano já estamos a ver todo o trabalho que está a ser desenvolvido para tornar a liga mais competitiva», finalizou.