Rui Patrício defendeu um penálti de Jamie Vardy, mas não conseguiu evitar a derrota do Wolverhampton diante do Leicester (0-1), materializada com outra grande penalidade convertida pelo goleador dos «foxes».

Jamie Vardy abriu, assim, o marcador, aos 15 minutos, desde a marca dos onze metros, atirando para o lado contrário do guarda-redes português. O jogo seguiu aberto, com oportunidades nas duas balizas, mas o Leicester teve uma oportunidade soberana para dilatar a vantagem, ainda antes do intervalo, aos 39 minutos, com nova grande penalidade, mas desta vez Patrício levou a melhor sobre Vardy.

O penálti defendido por Patrício: