Nélson Pereira foi anunciado como reforço do Khorfakkan, clube que milita no principal escalão dos Emirados Árabes Unidos.

O avançado, filho de Nélson, antigo guarda-redes do Sporting, esteve ligado ao Santa Clara na primeira parte da temporada, tendo apontado 14 golos em 14 jogos ao serviço da equipa B, além de ter marcado por uma ocasião nos sub-23 (12 jogos).

Formado no Sporting, o jogador de 20 anos conta ainda com uma passagem pelo Mafra e pelos norte-americanos do Stetson Hatters.