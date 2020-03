O Shakhtar Donetsk, clube treinado pelo português Luís Castro, venceu este domingo na deslocação ao Kolos Kovalika, num jogo louco no resultado, que terminou com 4-3 no marcador, favorável à equipa do técnico luso, na 22.ª jornada, a última da fase regular.

Taison, de penálti, aos 12 minutos, deu vantagem ao Shakhtar. Depois, Junior Moraes, ao minuto 31, ampliou a diferença a favor dos visitantes, mas Milko lançou as esperanças do Kolos, com o 1-2 ao minuto 37.

Na segunda parte, Tete fez o terceiro golo do Shakhtar ao minuto 60, para o 1-3, mas o Kolos, que em caso de derrota não dependia de si para segurar o sexto lugar – o último de acesso ao play-off de campeão – chegou ao empate, fruto dos golos de Gavrysh e Milko, respetivamente aos 67 e 77 minutos, ambos de penálti.

O golo decisivo para a equipa de Luís Castro chegou aos 81 minutos, com Junior Moraes a bisar. Já em tempo de compensação, Marcos Antonio viu o segundo amarelo e foi expulso na equipa laranja.

O Shakhtar termina a fase regular com 59 pontos em 22 jornadas, mais 14 que o segundo, o Dínamo Kiev, que somou 45. Zorya (terceiro com 43 pontos), Desna (quarto com 42 pontos), Oleksandriya (quinto com 37) e Kolos (sexto com 26) são os apurados para a decisão do título. O Kolos acabou por beneficiar da vitória do Dnipro-1 sobre o Mariupol (3-0) para apurar-se.