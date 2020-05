O antigo futebolista português Simão Sabrosa confia que o compatriota João Félix pode, no futuro, lutar pela conquista individual da Bola de Ouro, pese a adaptação que está a ter, aos 20 anos, no Atlético de Madrid, na primeira experiência internacional como futebolista.

«Acredito que pode chegar à Bola de Ouro. Está a passar uma fase de adaptação, não é fácil. A forma de jogar do Atlético é diferente da do Benfica e os primeiros meses não foram fáceis. Sei que, provavelmente, incomoda ao João ser substituído, mas que aproveite para ganhar, pensar na equipa. Ele tem de estar fresco para atacar na equipa do Simeone», afirmou o ex-internacional português, em declarações à Benfica TV, esta sexta-feira.

Simão teve um arranque de carreira idêntico ao de João Félix, uma vez que também saiu com os mesmos 19 anos para Espanha, mas foi do Sporting para o Barcelona, em 1999. Agora com 40 anos, o antigo extremo lembrou alguns episódios com Figo e Guardiola à mistura, no plantel catalão.

«Se olharmos para essa equipa, são quase todos treinadores. Jogar com o Figo, ídolo, foi fantástico. Eu, sendo extremo, pensava: “onde vou jogar?”. De um lado, o Figo. Do outro, Rivaldo. Tinha que esperar que estivessem castigados, ou cansados (risos). Foram dois anos fantásticos, estava muito tempo com o Rivaldo. E as conversas com o Guardiola… ele já tinha sentido tático. Pegava num papel, dizia-me as movimentações que devia fazer sem bola. No avião, eu sentava-me no meio do Figo e do Guardiola e ele [Guardiola] já com livros de futebol, muitos de golfe. Lia muito. “Será que posso falar?”, pensava eu, no meio dos dois», recordou Simão, que representou o Barcelona em 1999/2000 e 2000/2001, antes do regresso a Portugal, para jogar no Benfica.

Mais tarde, Simão voltaria a Espanha, para representar o Atlético de Madrid e o Espanhol. Passou ainda pelos turcos do Besiktas e acabou a carreira no NorhEast United, da Índia.

Simão referiu, ainda, que esteve muito perto de rumar ao Liverpool, em 2005, quando estava nos encarnados.