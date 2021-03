Além der revelado o ranking dos 20 jovens mais promissores do mundo nascidos em 2000, o CIES (Observatório do Futebol) divulgou também a lista com os jogadores nascidos em 2002.



No lote dos vinte futebolistas com maior potencial estão três portugueses: Nuno Mendes e Tiago Tomás, ambos do Sporting, e Fábio Silva, avançado que alinha no Wolverhampton.



A lista é liderada por Pedri, talento do Barcelona, seguido por Leonidas Stergiou, do St Gallen, e por Jérémy Doku do Rennes.



Confira a lista: