Emprestado pelo Sporting ao Estugarda, Tiago Tomás deu uma entrevista à Eleven, na qual fez o balanço da adaptação à nova equipa e identificou as grandes diferenças entre o futebol português e o alemão.

«O ambiente não é normal, a comparar com a realidade de Portugal. No último fim de semana tivemos um jogo entre duas equipas a lutar pela manutenção e o estádio estava completamente esgotado e o ambiente foi incrível. É a mentalidade não só de Estugarda, mas também da Alemanha como país e a forma como leva este desporto. A intensidade e o combate físico é maior aqui [na Alemanha]. Em termos de qualidade técnica, sempre disse que o campeonato português é muito técnico e que os jogadores têm bastante qualidade, mas às vezes falta essa tal intensidade no jogo. Essa foi a principal diferença que eu senti», afirmou.

Tiago Tomás leva três golos em sete jogos pelo Estugarda, onde está desde o fecho do mercado de inverno. «Foi tudo muito repentino, não estava à espera de sair tão cedo de Portugal. Mas as oportunidades acontecem e as circunstâncias levaram-me a isto e encarei a situação da melhor forma possível e está a correr muito bem», disse, explicando o que o levou a dar este passo na carreira. «Foi também pela vontade que o Estugarda demonstrou que eu integrasse a equipa e o projeto que tinham para mim. E a mentalidade e a dimensão do clube, que obviamente foram os factores que me atraíram mais. Mostraram-me que eu poderia realmente evoluir aqui e é isso que tem estado a acontecer. Tem estado a correr bem e acho que estou a melhorar como jogador a cada dia.»

Na mesma entrevista, o avançado português de 19 anos falou sobre as referências que tinha na infância. «Quando era pequeno olhava para o Cristiano, mas à medida que fui crescendo comecei a olhar para outro tipo de jogadores, como o Thierry Henry. Apanhei só o final de carreira e não os melhores anos, mas na altura via-o no Youtube», disse, referindo que Kylian Mbappé é o jogador que segue hoje em dia.»