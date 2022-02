O Olympiakos do treinador português Pedro Martins perdeu nesta quinta-feira em Bergamo diante da Atalanta, por 2-1, em jogo dos dezasseis-avos de final da Liga Europa.

Com Oleg Reabciuk de início e Rony Lopes a entrar na segunda parte, o campeão grego até esteve a vencer, graças a um golo do ex-FC Porto Tiquinho Soares (16m), com um remate de fora da área.

Na segunda parte, porém, a Atalanta permitiu a reviravolta. Djimsiti bisou em dois minutos, entre os 61 e os 63m, e a equipa italiana vai em vantagem para o jogo da segunda mão.