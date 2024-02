Rafael Leão lidera o pelotão de portugueses que estiveram em ação no último fim de semana, de 23 a 26 de fevereiro, de acordo com o ranking elaborado pelo SofaScore para o Maisfutebol.

O avançado do Milan esteve em especial destaque no domingo no empate dos rossoneri diante da Atalanta (1-1), adversária do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa, com um golo de belo efeito e tem a nota mais elevada do ranking desta semana, com 8.8.

Logo atrás de Rafael Leão está Vitinha, médio do Paris Saint-Germain que foi titular no empate diante do Rennes (1-1), arrancado, já em tempo de compensação, com um penálti convertido por Gonçalo Ramos.

A dividir o terceiro lugar do pódio, todos com a mesma nota (7.8) estão três médios: David da Costa (Lens), Ruben Neves (Al Hilal) e Bernardo Silva (Manchester City).