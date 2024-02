A Atalanta, adversária do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa, foi até San Siro empatar a um golo com o Milan. Rafael Leão foi titular nos rossoneri e marcou mesmo um golaço na partida deste domingo.

Logo aos três minutos, o internacional português tirou dois adversários do caminho e, quase sem ângulo, rematou cruzado e fora do alcance do guarda-redes da Atalanta, que ainda conseguiu salvar um ponto no encontro.

Koopmeiners, de grande penalidade, bateu Maignan aos 42 minutos e assinou o 1-1 final, que valeu o terceiro jogo consecutivo do Milan sem vencer. Já o adversário do Sporting na Liga Europa travou uma série de seis triunfos consecutivos com o empate em San Siro.

Com este resultado, o conjunto de Stefano Pioli passa a somar 53 pontos e está no terceiro lugar da Serie A. A Atalanta segue no quinto posto, com 46 pontos no campeonato italiano.