Luís Castro acaba de se sagrar campeão da Ucrânia pelo Shakhtar!

Um bis do brasileiro Tetê na última meia-hora de jogo (60m e 78m) valeu a reviravolta frente ao Oleksandriya (3-2) e os três pontos ao Shakhtar, que precisava apenas de dois para revalidar antecipadamente um título que nas últimas três épocas foi conquistado pelo também português Paulo Fonseca.

A jogar como habitualmente na casa emprestada do Metalist, em Kharkiv, o Shakhtar adiantou-se no marcador ainda na primeira parte logo aos 13m, numa grande penalidade convertida por Taison, mas no início da segunda parte o Oleksandriya marcou dois golos em três minutos e deu a volta ao resultado. Até que apareceu em jogo Tetê com um bis decisivo para a conquista do 13 campeonato ucraniano para o Shaktar.

Luís Castro, de 58 anos, conquista assim o primeiro técnico de campeão nacional, tendo no seu palmarés o título da II Liga pelo FC Porto B em 2015/16 e o de vencedor da Série C da III Divisão pelo Estarreja em 2002/03.