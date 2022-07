Expulso na primeira parte do clássico entre o Corinthians e o Flamengo, Vítor Pereira reconheceu que não tem andado calmo e atribuiu esse maior estado de ansiedade ao calendário denso da sua equipa e à importância dos últimos jogos, com destaque para o duelo deste sábado (vitória por 1-0) e para as emoções vividas a meio da semana em Buenos Aires com o apuramento para os quartos de final da Libertadores em casa do Boca Juniors após desempate por penáltis.

«Às vezes é preciso entender a montanha de emoções de uma semana como esta. Eu não estou a querer fazer um reparo aos árbitros, mas muitas vezes eles esquecem-se do que vivemos. Na Argentina nós vivemos emoções atrás de emoções, emoções difíceis de serem geridas. E hoje, passado quatro dias, vivemos mais. É natural o sistema nervoso... é natural que eu não ande calmo: não consigo dormir bem e hoje dormi muito mal», começou por dizer.

O treinador português foi expulso após queixar-se de uma grande penalidade que considerou ter ficado por assinalar a favor do Corinthians. Um comportamento que, , é nentendeormal num jogo. «Pode nem ser [penálti], mas é natural que se reclame. O que não é natural é mostrar-se um cartão vermelho na primeira reclamação do jogo. Mas, passando à frente, tenho de estar mais tranquilo, mas tenho de dormir melhor e de descansar mais para estar mais tranquilo e isso não tem sido possível», confessou.

Vítor Pereira admitiu ainda não estar a conseguir desfrutar das recentes conquistas do Corinthians, que está no segundo lugar do Brasileirão - a um ponto do Palmeiras de Abel Ferreira - e está entre as oito melhores equipas da Libertadores. «Para ser sincero, eu estou um bocadinho cansado de emoções», começou por dizer em resposta a uma pergunta sobre como estava o estado emocional dele? «Precisava de acalmar um bocadinho e precisava de mais uns dias. Mas já temos um jogo com o Santos [quarta-feira para a Taça]. A minha preocupação, mal acaba este jogo, é com que equipa vamos jogar com o Santos. Eu precisava mesmo era de acalmar um bocadinho a... as emoções, mas o Brasil é uma montanha-russa de emoções. Isto não é fácil. Já me tinham dito, mas eu tive de vir cá para ver e para sentir», reconheceu.

A conferência de Vítor Pereira EM VÍDEO: