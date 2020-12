Uma vitória com carimbo português!



Assim se pode resumir a reviravolta do Wolverhampton contra o Chelsea (2-1), candidato ao título da Premier League. Com maior poder de fogo, os blues começaram melhor a partida e tiveram maior controlo de jogo, sobretudo após os vinte minutos iniciais. Nessa fase, os londrinos criaram situações para marcar e enviaram, inclusive, uma bola à trave da baliza de Patrício por Zouma (Giroud falhou de forma incrível a recarga!).



A armada lusa com Patrício, Semedo, Fábio Silva, Neves, Neto e Podence resistiu à pressão do conjunto de Lampard. Resistiu, mais tarde a um erro de Patrício e mostrou um coração incrível. Ora, o guarda-redes português deixou escapar o pontapé de Giroud e permitiu ao Chelsea ficar na frente.



Pouco a pouco, os Wolves foram recuperando do golpe sofrido e aproximaram-se da baliza de Mendy. Fábio Silva chegou mesmo a empatar, mas o lance foi invalidado por posição irregular do jovem avançado.



Nuno Espírito Santo não esperou mais e substituiu o ex-FC Porto por Adama Traoré. A entrada do internacional espanhol deu maior liberdade de movimentos a Podence e Neto, duo luso que acabaria por virar o encontro e atirar o Chelsea ao tapete. O primeiro a marcar foi o extremo formado no Sporting: deitou Chilwell e perante James, simulou o disparo, e rematou com a bola a desviar no lateral-direito e a trair Mendy.



Esse momento de inspiração recolocou o Wolverhampton na discussão da vitória. Depois do VAR ter anulado um penálti assinalado a favor dos lobos - por alegada falta de James sobre Neto - Vitinha entrou aos 87 minutos e teve um papel importante no triunfo. O médio que está cedido pelo FC Porto recuperou à entrada da sua área e lançou Pedro Neto que correu meio-campo (bateu Zouma) e só parou quando rematou para a reviravolta no marcador.



Nos instantes finais, o extremo, produto da formação do Sp. Braga, ficou perto de assinar um golaço em mais um arrancada individual, mas errou o alvo. Porém, a vitória não escapou à armada lusa que subiu ao 9.º lugar e colocou-se a dois pontos do quinto lugar, ocupado precisamente pelo Chelsea.