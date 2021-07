O advogado de Luís Filipe Vieira, Magalhães e Silva, revelou esta segunda-feira que o milionário norte-americano John Textor tem uma opção para comprar 25 por cento do capital social do Benfica até 31 de outubro.

Em entrevista à TVI, o advogado deu conta também de que havia contactos com a Adidas para que a marca alemã fosse uma das acionistas da SAD encarnada.

«Em relação à OPA, o que estava em cima da mesa era realizar no Benfica um modelo semelhante ao do Bayern Munique. O Benfica com a maioria do capital e depois escolher dois ou três grandes investidores que servissem como guarda para defender a capital da SAD», afirmou.

«Havia já contactos com a Adidas e mais dois investidores importantes. Simplesmente o modo como foi isto não foi bem feito. E muito compreensivelmente a CMVM chumbou essa operação», continuou.

Depois, Magalhães e Silva falou sobre John Textor, que tem um contrato promessa com José António dos Santos, o conhecido Rei dos Frangos e um dos arguidos na operação Cartão Vermelho, para comprar ações da SAD do Benfica.

«O que há é um contrato promessa entre José António dos Santos, que foi comprando ações do Benfica para esse efeito, com o homem que está prestes a comprar o Crystal Palace em Inglaterra, e que tem a maior cadeia de streaming dos EUA de eventos desportivos [JohN Textor]. Ele queria entrar no capital do Benfica, e é nesse sentido que se dá a possibilidade de ele comprar 25 por cento desse capital até 31 de outubro. E ele dá como sinal disso um milhão de euros», atirou.