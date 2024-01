A Bundesliga anunciou esta quinta-feira que a partida entre o Mainz e o Union Berlim, a contar para a 18.ª jornada, e agendada para as 19h30 desta sexta-feira, foi adiada, face ao rigoroso inverno.

De acordo com a mesma fonte, a abundante «formação de gelo», sobretudo nas bancadas, impede os responsáveis do Mewa Arena, reduto do Mainz, de reunir as condições de segurança necessárias para a realização do encontro.

«Uma nova data do jogo será anunciada em breve», escreveu a Bundesliga.

O Union Berlim ocupa a 15.ª posição e, por isso, na linha de água, com 14 pontos. A equipa da capital alemã tem um jogo em atraso, na casa do Bayern Munique, adiado precisamente pelo inverno severo que se abate na Alemanha.

Por sua vez, o Mainz está no 16.º lugar, com 11 pontos, e segura a lanterna rosada, que obriga ao play-off de manutenção.