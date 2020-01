Depois da França, a Dinamarca.

O atual campeão do mundo, apontado como uma das principais favoritas ao título europeu, entrou na competição a perder.

Naquele que foi dos melhores jogos da competição até ao momento, a Islândia superou a Dinamarca e venceu por um golo (31-30). Contando com um inspiradíssimo Aron Palmarsson, a Islândia arrancou uma vitória importantíssima, num grupo equilibrado que tem ainda Hungria e Rússia.

Prova disso é que também essa partida foi vencida por um, com o conjunto magiar a triunfar por 26-25.

Na próxima jornada deste grupo, a Dinamarca defronta a Hungria, estando obrigada a vencer para não ter um sobressalto na competição.

Campeã em título quase apurada

No jogo de maior cartaz do dia, em Trondheim, na Noruega, a Espanha, campeã em título, venceu de forma folgada a Alemanha 33-26 e está com um pé e meio na próxima fase.

Com o guarda-redes Pérez de Vargas a fazer uma exibição monstruosa, a Espanha já vencia por 14-11 e o conjunto germânico nunca conseguiu reequilibrar a partida.

No outro jogo deste grupo C, a Holanda venceu a Letónia 32-24 e ainda acalenta esperanças de seguir para a main round, ainda que precise de vencer a Espanha e esperar que a Alemanha não vença a Letónia, duas situações que parecem muito improváveis. A Letónia é que já está fora das contas de apuramento e sabe que vai para casa.

Em Graz, a Croácia, do grupo A, foi a primeira seleção a garantir a passagem à próxima fase, ao derrotar a Bielorrússia por 31-23.

Por outro lado, a Sérvia perdeu novamente, desta vez com Montenegro (22-21) e está eliminada da competição.