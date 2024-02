Benfica, FC Porto e Sporting venceram este sábado, na 17.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Os encarnados triunfaram em casa do Avanca, por 42-32, enquanto os leões venceram no reduto do Belenenses, por 37-23.

Já os dragões, tiveram uma vitória mais apertada, por 34-31, na receção ao Águas Santas.

O Sporting é líder com 51 pontos, fruto de 17 triunfos noutras tantas jornadas. Segue-se o FC Porto, com 48, enquanto o Benfica tem 43 e é terceiro.