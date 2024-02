O FC Porto evitou uma surpresa ao vencer em casa do Boa Hora, por 31-29, em jogo dos 16 avos de final da Taça de Portugal de andebol.

Benfica e Sporting também carimbaram a passagem aos oitavos de final da prova.

Os encarnados venceram por 39-21 no reduto do Estrela da Amadora, enquanto os leões também triunfaram em Fafe, por 42-14, com tranquilidade.

Os resultados dos 16 avos de final da Taça de Portugal:

Alavarium – Marítimo, 23-31

Santo Tirso – Benavente, 34-20

Feirense – Boavista, 24-26

Boa Hora - FC Porto, 29-31

Lagoa - Avanca, 23-34

Almada - Vitória de Guimarães, 29-37

Fafe - Sporting, 14-42

Sporting da Horta - FC Gaia, 34-31

Arsenal - ABC Braga/UMinho, 22-35

Estrela da Amadora - Benfica, 21-39

Gondomar - Póvoa, 19-29

Nazaré - Vitória de Setúbal, 39-36

Estrela Vigorosa – Lamego, 24-34

Esfera - Belenenses, 28-36

São Bernardo - Águas Santas, 18-24