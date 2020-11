O Benfica venceu esta sexta-feira a Sanjoanense, por 32-21, em jogo da décima jornada do campeonato nacional de andebol.

A jogar fora, refira-se, os encarnados já venciam ao intervalo por 15-10.

Com este resultado, o Benfica assume a liderança isolada da classificação, com dez vitórias em dez jogos. As águias ficam à espera do Sporting, que ainda joga esta ronda e que tem menos três pontos.