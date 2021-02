O FC Porto perdeu esta quinta-feira contra o Pick Szeged por 35-31, numa partida referente à 11.ª jornada do grupo A da Liga dos Campeões.



Já apurados para a fase seguinte face às dificuldades nas viagens devido à pandemia de Covid-19, os dragões viram o conjunto húngaro adiantar-se por 7-3 ao final dos dez primeiros minutos. Até ao intervalo os magiares aumentaram a diferença no marcador e terminaram a primeira parte na frente por 18-12.



Apesar da boa segunda metade, a equipa de Magnus Andersson não conseguiu evitar a derrota na Hungria. Rui Silva esteve em destaque do lado portista ao marcador seis golos, mais dois que António Areia.



O FC Porto volta a jogar no próximo domingo, no Dragão Arena, contra o ADA Maia.



Ficha de jogo:



Pick Szeged-FC Porto, 35-31

Liga dos Campeões, Grupo A, 11.ª jornada

11 de fevereiro de 2021

Varosi Sportcsarnok Szeged, em Szeged (Hungria)



Árbitros: Vaclav Horacek e Jiri Novotny (República Checa)



PICK SZEGED: Roland Mikler e Mirko Alilovic (g.r.); Jonas Källman (7), Richard Bodo (1), Joan Cañellas Reixach (1), Nik Henigman, Bogdan Radivojevic (6), Matej Gaber, Mario Sostaric (1), Bence Banhidi (6), Stanislav Kasparek (6), Martin Stranovsky, Dean Bombac (4), Miklós Rosta, Borut Mackovsek (3) e Dmitry Zhitnikov;

Treinador: Juan Carlos Pastor.



FC PORTO: Alfredo Quintana (1) e Nikola Mitrevski (g.r.); Victor Iturriza (3), Manuel Späth (3), Miguel Martins (3), Djibril M’Bengue, Rui Silva (6), Daymaro Salina, Ivan Sliskovic, Leonel Fernandes (1), Diogo Branquinho (2), Diogo Silva (3), António Areia (4), André Gomes (1), Miguel Alves (1) e Fábio Magalhães (3);

Treinador: Magnus Andersson.



Ao intervalo: 18-12