A seleção portuguesa de andebol vai defrontar Israel ou a Letónia no play-off de apuramento para o Mundial 2021, que se vai disputar no Egipto, em janeiro.

A primeira mão disputa-se entre os dias 5 e 7 de junho, fora de casa, enquanto a segunda mão vai jogar-se entre 9 e 11, em Portugal.

O adversário da equipa lusa será o vencedor do play-off da Qualificação Europeia, que se disputa em abril.

Refira-se que a Letónia participou no Europeu deste ano, tendo ficado no 24.º e último lugar, tendo no gigante Kristopans (2,15m) a principal figura.

Por outro lado, a seleção de Israel conta nos seus quadros com o anterior selecionador nacional, Rolando Freitas, que é o atual coordenador técnico da federação israelita.

Graças ao bom Europeu realizado pela equipa de Paulo Jorge Pereira, onde alcançou o sexto lugar, Portugal integrava o Pote1, o que significava evitar as equipas mais fortes

Refira-se que o vencedor do play-off, disputado a duas mãos, apura-se então para a fase final do Mundial

A Dinamarca (atual campeã em título), a Espanha, vencedor do Europeu, a Croácia e a Noruega, segundo e terceiro classificados do Euro 2020 já estão apurados para o Campeonato do Mundo.

Sorteio completo do play-off:

Suíça-Islândia

Israel/Letónia-Portugal

Rep. Checa-Montenegro

Suécia-Turquia/Rússia

Eslovénia-Sérvia

Roménia-Bósnia/Hungria

Macedónia-França

Ucrânia-Alemanha

Polónia-Lituânia/Bielorrússia

Áustria-Holanda

[artigo atualizado]