Enorme surpresa no campeonato de andebol, com o Benfica a perder nesta sexta-feira em casa do V. Setúbal, por 32-29.

Este pode ser considerado o resultado mais surpreendente do campeonato até ao momento, ainda para mais tendo em conta que as águias apenas tinham perdido com o Sporting – precisamente na última jornada – e vinham de um importante triunfo europeu.

Ao intervalo a equipa de Chema Rodríguez vencia por 16-14, mas uma entrada paupérrima na segunda parte, e um parcial de 8-1 para os vitorianos virou o resultado.

As águias ainda conseguiram chegar ao empate nos últimos dez minutos, mas voltaram a fraquejar nos últimos minutos e somaram a segunda derrota consecutiva na liga.

Francisco Silva (Vitória) e Petar Djordjic (Benfica) foram os melhores marcadores do jogo, ambos com nove golos.

Este resultado permite ao Vitória subir ao quarto lugar do campeonato, atrás do Benfica, que é terceiro e pode ver Sporting e FC Porto aumentarem a diferença na frente.