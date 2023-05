Um dia depois de ver confirmado o tricampeonato, o Manchester City venceu na receção ao Chelsea, por 1-0, em jogo da 37.ª jornada da Premier League.

Já com o título garantido, e dias depois do apuramento para a final da Liga dos Campeões, Pep Guardiola optou por rodar a equipa e pôr em campo praticamente um City B.

Ainda assim, isso bastou para levar de vencida este Chelsea que não contou com João Félix, devido a lesão.

Julián Álvarez, aos 12 minutos, marcou o único golo da partida, servido pelo jovem Cole Palmer. O avançado argentino ainda bisou na segunda parte, mas foi lance foi anulado pelo VAR devido a mão na bola.

Refira-se ainda que Guardiola fez quatro alterações na segunda parte, mas nenhuma delas foi para fazer entrar Bernardo Silva e Rúben Dias.

Assim que soou o apito final, e antes da entrega do troféu, centenas de adeptos invadiram o relvado do Etihad para festejar com os adeptos.