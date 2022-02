Bernardo Silva deixou uma mensagem de apoio à Ucrânia na sua página oficial do Twitter.

«A mensagem mais importante neste momento: não à guerra! Força povo ucraniano. Aguentem-se firmes», escreveu o internacional português do Manchester City, acompanhando com uma imagem antes do jogo de ontem, com a equipa dos 'citizens' em campo envergando t-shirts com bandeiras ucranianas.

Recorde-se que Bernardo é companheiro de equipa do internacional ucraniano Zinchenko, que se tem manifestado publicamente contra a invasão do seu país por parte do exército russo.