Erling Haaland já está em Manchester para formalizar o acordo já definido com o Manchester City para a próxima temporada.

O avançado norueguês já tinha sido visto esta manhã em Barcelona, onde terá ido realizar exames médicos. O possante avançado foi visto no aeroporto catalão, pela manhã, acompanhado por uma câmara de televisão que registou todos os seus passos.

Concluídos os exames, Haaland viajou para Manchester onde foi fotografado, já dentro de um carro, antes de se dirigir para o centro de treino do clube, sempre acompanhado por um cameraman.

O anúncio oficial deve ser feito nas próximas horas, já depois do clube ter anunciado, a 10 de maio, um acordo de princípio com o jogador.

Haaland deverá, assim, juntar-se à pré-época do City, depois das férias, na habitual digressão pelos Estados Unidos, com jogos marcados para Houston e Green Bay, antes do regresso a Inglaterra para disputar a Comunity Shield (Supertaça) com o Liverpool, ainda antes do arranque da nova temporada da Premier League.