Pep Guardiola afastou Kalvin Phillips da equipa do Manchester City na passada temporada, logo após o Mundial2022, em dezembro, considerando que o internacional inglês tinha regressado com excesso de peso do Qatar. O jogador reagiu agora, seis meses depois, considerando que se tratou apenas de um mal-entendido com a equipa técnica e que ficou tudo resolvido nos dias que se seguiram.

Em dezembro, Guardiola não poupou nas palavras para justificar o afastamento de Kalvin Phillips do plantel, numa altura crucial da temporada. «Não está lesionado, chegou com excesso de peso. Não chegou em condições para treinar e jogar», referiu, na altura, o treinador catalão.

Palavras que deram que falar, mas o jogador garante que respeitou a opinião do treinador. «Para ser honesto, foi um pouco difícil de aceitar [as críticas], apenas pela sobrevalorização que deram ao assunto, toda a gente começou a falar nisso. Sei que o treinador fez os seus comentários, mas eu respeitei», começou por recordar o jogador em declarações à rádio da BBC 5.

Kalvin Phillips respeitou a opinião do treinador, mas garante que não estava com excesso de peso. «Eu, para mim, não tinha peso a mais, mas obviamente que o treinador pensou de outra forma. Aceitei e fiz tudo para ficar o mais possível em forma e acabei por ir para o banco no jogo com o Leeds, logo a seguir», acrescentou.

Kalvin chegou a treinar à parte do plantel e ficou fora das opções para o jogo com o Liverpool, relativo à Taça da Liga inglesa, mas acabou por ser reintegrado no jogo seguinte, com o Leeds. «Desde então, estive sempre em forma em todos os jogos. Foi apenas um mal-entendido entre a equipa técnica e eu», destacou ainda o médio de 27 anos.