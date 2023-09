«Eu sei quão bom eles são, como jogam com os alas, mudam as jogadas, têm muita gente incrível que corre com a bola, o Matheus Nunes é um dos melhores do mundo neste momento. Têm uma boa equipa. Demos um passo incrível.»

Foram estas as palavras do treinador do Manchester City, Pep Guardiola, sobre Matheus Nunes, aquando da vitória dos citizens frente ao Sporting, a 15 de fevereiro de 2022, num jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Ora, quis o destino que o internacional português se mudasse para o emblema de Manchester, treinado por Pep, este verão. Por isso, Guardiola foi questionado sobre essas declarações que fez em Alvalade e confessou que... exagerou.

«Talvez tenha exagerado um bocado. Não é [um dos melhores do mundo]. É um jogador muito bom, mas às vezes...», começou por dizer, após a vitória diante do Nottingham Forest, na qual Matheus fez uma assistência.

«Acho que fiz esse comentário após uma vitória de 5-1, ou não sei [foi 5-0]. Mas ele é um jogador excecional», acrescentou.