Cinco dias depois de ser oficializado como reforço, Rúben Dias estreia-se a titular no Manchester City, na deslocação ao terreno do Leeds United, esta tarde.

Antes do início da partida, o técnico dos citizens, Pep Guardiola, explicou a aposta no antigo defesa do Benfica.

«Quanto mais rápido começar mais rápido se adapta. O Eric [García] está com os problemas e o John [Stones] esteve fora 10 dias, portanto não tínhamos muitas mais opções», começou por fizer.

«Tem uma boa personalidade, é bom de cabeça, é bom na construção, inteligente taticamente… por isso é que fizemos um esforço para o trazer, mas não nos podemos esquecer que tem 23 anos e temos de ter calma», prosseguiu.

