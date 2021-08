No menu desta quarta-feira há «Riyad Pasta». Não conhece? Explicamos então.

O Manchester City partilhou nas redes sociais uma cena da sua série, chamada «Together». Nessa cena, o campeão inglês dá a conhecer um dos pratos mais pedidos na cantina do centro de treinos. Chama-se Riyad Pasta e não é da autoria do chefe da cozinha, mas sim do avançado argelino Riyad Mahrez.

À massa, junta-se frango, que tem de estar bem cozinhado, cebola caramelizada e queijo. É esse o prato que Mahrez mais gosta de comer e que em dias de jogo é pedido recorrente. Entre os principais apreciadores estão os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva.

Os «citizens» começam a defesa do título nacional no próximo domingo, frente ao Tottenham do português Nuno Espirito Santo.