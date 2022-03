Esta quinta-feira não foi apenas mais um dia de trabalho para Scott Carson.

O experiente guardião chegou ao centro de treinos do Manchester City e foi recebido com pompa e circunstância, depois de ter mantido a baliza a zeros diante do Sporting.

Aos 36 anos, foi lançado por Pep Guardiola diante dos leões na Champions, competição onde não jogava desde a flor da juventude, em 2005. E os colegas não deixaram passar este feito em branco.

Ora veja: