O jantar entre jogadores do Manchester United no restaurante The Ivy, no centro da cidade, acabou amargo para alguns.

David De Gea, guarda-redes espanhol dos «red devils», juntou-se aos colegas no jantar, mas quando saiu às 22:30, três horas e meia depois, deparou-se com o seu Aston Martin Vantage bloqueado. No vidro do carro avaliado em quase 180 mil euros estava um aviso onde se lia «veículo não tributado».

Outro jogador que teve problemas foi Luke Shaw, que tinha uma multa de estacionamento no seu Range Rover, mas sem bloqueio das rodas. Assim, teve mais sorte que De Gea, que teve de voltar para casa de táxi, segundo relatos da imprensa inglesa.

No jantar estavam ainda Paul Pogba, Anthony Martial e o novo reforço Jadon Sancho. O Manchester United começa a temporada em casa, frente ao Leeds, no sábado.