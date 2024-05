O Manchester United conquistou, na tarde deste sábado, a Taça de Inglaterra, depois de bater o Manchester City, por 2-1. Bruno Fernandes, capitão dos red devils, teve a oportunidade de levantar o troféu em pleno Wembley.

Naquele que foi o primeiro troféu que ergueram na presente temporada, o português não escondeu a alegria do momento e elevou repetidamente a taça aos adeptos, isto depois de uma temporada bastante aquém do esperado.

De seguida, foi a vez do compatriota Diogo Dalot ter a oportunidade de erguer o prémio, beijando-o com afinco e mostrando aos vários adeptos do Manchester United em Wembley.