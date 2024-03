O triunfo sobre o Liverpool, nos quartos de final da Taça de Inglaterra (4-3, após prolongamento), é o tema da semana entre os adeptos do Manchester United. Ainda que já tenha passado quase uma semana desde esse jogo (épico), adeptos e comentadores afetos ao clube continuar a analisar o crescimento dos pupilos de Ten Hag.

É o caso de Gary Neville, comentador e outrora lateral-direito dos «red devils», que já escolheu o «melhor jogador» da época do Man. United.

«O Diogo Dalot saiu-se muito bem [no jogo frente ao Liverpool]. Ele tem sido o melhor jogador desta temporada», argumentou o antigo internacional inglês.

A verdade é que, desde a chegada de Erik Ten Hag ao comando dos «red devils», o lateral português foi titular por 74 vezes, num total de 80 encontros. Na presenta época, Dalot acumula 37 titularidades, em 39 possíveis, o que demonstra a importância do português no desenho tático do treinador neerlandês.

Ora na recuperação defensiva, ora nas transições e no ataque, Diogo Dalot participa em todas as fases de jogo do Manchester United. Na quinta época em Manchester, Dalot procura vencer novos troféus, depois da conquista da Taça da Liga na última temporada.

Atualmente no sexto lugar da Premier League, ainda que com um jogo a menos para o Aston Villa (4.º), os «red devils» ambicionam alcançar a última vaga para a Liga dos Campeões. Para tal, terão de encurtar a diferença – de nove pontos – para o Villa e levar a melhor sobre o Tottenham (5.º), que guarda seis pontos de vantagem.

A 30 de março (sábado), Dalot e Bruno Fernandes visitam o Brentford (15.º). No arranque do próximo mês, a 4 de abril, o Man. United visita o Chelsea (11.º).

Os «red devils» estão nas meias-finais da Taça de Inglaterra, onde medirão forças com o Coventry City, em Wembley. Na outra meia-final estão Manchester City e Chelsea.