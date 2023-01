Diogo Dalot causou preocupação nos adeptos do Manchester United ao sair lesionado na primeira parte da vitória frente ao Charlton, mas a julgar pelas palavras de Erik ten Hag, não há motivos para grande preocupação.

No final da partida, o técnico dos red devils assumiu que ainda vão ter de esperar por exames complementares e revelou que substituiu o lateral português também por precaução, uma vez que há um dérbi com o Manchester City no próximo fim de semana.

«Temos de esperar. Acho que não é nada sério, saiu mais por precaução, para não arriscarmos antes do jogo importante de sábado [frente ao Manchester City]», disse Ten Hag, à imprensa inglesa.

O Manchester United, refira-se, venceu o Charlton por 3-0 e apurou-se para as meias-finais da Taça da Liga.