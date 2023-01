Diogo Dalot terminava contrato com o Manchester United no verão, mas os red devils acionaram a opção para extender o vínculo entre as duas partes até 2024. Agora, clube e jogador estão a negociar uma renovação mais prolongada.

«Estamos numa posição em que podemos dizer que estamos a conversar sobre isso, estamos a negociar e a ver como ambas as partes poderão beneficiar com isso, mas não é segredo nenhum que estou feliz por estar aqui, amo este clube e adoro jogar por este clube. Vamos ver como as coisas correm», revelou Diogo Dalot ao canal The United Stand.

O internacional português destacou ainda o bom momento da equipa. «Progressivamente, estamos numa boa direção como equipa, para mim essa é a parte mais importante e espero que individualmente eu possa continuar a ajudar a equipa como estou a fazer.»

Dalot elogiou também Erik ten Hag e destacou a importância do técnico neerlandês para o seu rendimento em 2022/23.

«Teve muita influência. Desde que cheguei, na pré-época, sabia que tinha de estar no meu melhor nível para jogar da maneira que ele quer jogar e acho que encaixei bem com as coisas que ele me pediu para fazer no campo», notou.

«É um treinador muito exigente e quer todos os jogadores disponíveis e no melhor nível fisicamente», acrescentou.

Apesar de estar no Manchester United desde 2018, com uma passagem por empréstimo no Milan pelo meio, esta tem sido a época de afirmação de Dalot em Old Trafford: soma 22 jogos e já marcou um golo e anotou uma assistência.