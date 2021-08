Bruno Fernandes abriu a nova edição da Liga Inglesa da melhor forma possível. O médio português contribuiu com três golos, no seu primeiro hat-trick na Premier League, para a goleada do Manchester United sobre o Leeds. Mas os números de Bruno Fernandes são o que mais chama a atenção.

O médio português tornou-se no 10.º jogador a marcar um hat-trick na jornada inaugural em toda a história da Premier League, com o Leeds a ser novamente o carrasco, depois dos três golos de Mohamed Salah, do Liverpool, na abertura do campeonato da época passada.

Além disso, é preciso recuar à época 1977/78 para se encontrar um hat-trick de um jogador dos «red devils» na primeira jornada do campeonato. O último tinha sido marcado pelo escocês Lou Macari, frente ao Birmingham.

Desde a estreia na competição em fevereiro de 2020, quando saiu do Sporting, Bruno Fernandes esteve diretamente envolvido em 48 golos na Premier League, com 29 golos e 19 assistências, mais do que qualquer outro jogador no mesmo período de tempo.

O francês Paul Pogba também esteve em bom plano na partida, com quatro assistências para golo.

O Manchester United começou em grande o campeonato com uma goleada por 5-1.