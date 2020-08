Bruno Fernandes encantou tanto nos primeiros tempos ao serviço do Manchester United que houve até quem já fizesse retratos do antigo médio do Sporting.

Foi o caso de Gareth Edwards, que desenhou o internacional português. A obra foi partilhada nas redes sociais do clube inglês.

«Ele é o artigo dentro de campo e o modelo do artista fora dele: o nosso magnífico português, Bruno Fernandes», pode ler-se na publicação do Man United.

Ora veja:

He’s the artist on the pitch and the artist’s muse off it: our Portuguese magnifico, @B_Fernandes8 😍



🖋: Gareth Edwards 🙌#MUFC #FanArtFriday pic.twitter.com/l5CvblLQD2