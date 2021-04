Paul Pogba conta em entrevista à Sky Sports como é que Bruno Fernandes o ajudou a voltar à equipa do Manchester United, depois de recuperado de uma longa lesão. O internacional francês recorda que a primeira impressão que teve do jogador português foi que «falava demais», mas depois reconhece que ajudou a equipa a subir de patamar.

«Quando o Bruno chegou, eu estava lesionado, não estava a jogar. Quando voltei de lesão tive de me adaptar a uma equipa que já lá estava e que estava a conseguir bons resultados. Passei a jogar numa posição mais adiantada e acabámos por encontrar uma forma de jogarmos juntos, que passava por dar a bola ao Bruno, subir no terreno e tentar entrar na área. Encaixei-me muito bem com o Bruno, adaptei-me bem ao seu jogo e ele também me entende a mim», começa por dizer.

A verdade é que quando Pogba voltou à equipa, a equipa já estava «contaminada», no bom sentido, por Bruno Fernandes. «Observei a forma como ele jogava enquanto estive lesionado, ele teve muita influência na equipa e ajudou a equipa a chegar onde está hoje. Eu olhava para o Bruno como um jogador dinâmico, ofensivo e criativo, um jogador de topo. O seu passe é de topo mundial e o remate também é muito bom», prossegue.

O talento de Bruno Fernandes é evidente para Pogba, mas houve outra característica no português que não escapou ao médio francês. «Ele teve um grande impacto, tem uma personalidade muito forte e nesta equipa precisas disso para poderes jogar e ser dominante como ele foi quando chegou. Ele fala muito, fala tanto, ele tem de falar, essa foi a primeira impressão que tive dele», destaca.

Pogba acaba por considerar que foi essa personalidade forte que permitiu uma adaptação rápida de Bruno à equipa. «É bom ter uma pessoa com personalidade, ele acrescenta qualquer coisa. Trouxe coisas para a equipa e para o clube, adaptou-se de forma instantânea. Toda a gente gosta dele, e o seu futebol serve os interesses da equipa, correu tudo muito bem», referiu ainda.