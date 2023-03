Erik Ten Hag saiu em defesa de Bruno Fernandes, apontado como bode expiatório da histórica goleada que o Manchester United consentiu diante do Liverpool (0-7), em Anfield, no passado domingo. O treinador neerlandês destaca o papel que o internacional português tem tido na recuperação da equipa e garante que vai continuar a ser um dos capitães da equipa.

«Sim, definitivamente, penso que ele está a realizar uma temporada brilhante, está a ter um papel importante para estarmos na posição em que estamos. Ele dá energia à equipa, corre com muita intensidade, no sentido certo», começou por destacar o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Liga Europa com os espanhóis do Betis.

Para Ten Hag, Bruno Fernandes é importante para a equipa, tanto em campo, como fora dele. A braçadeira não está em causa. «Ele ajuda os companheiros, é uma inspiração para toda a equipa. Ninguém é perfeito, toda a gente comete erros e aprende com eles. Ele é muito inteligente, estou mesmo muito feliz por ter o Bruno Fernandes na minha equipa e estou muito satisfeito em tê-lo como capitão quando o Harry [Maguire] não está a jogar», acrescentou.

No final do jogo com o Liverpool, a imprensa inglesa referiu que o treinador tinha ficado desiludido com a prestação dos jogadores em Anfield. Agora, mais a frio, Ten Hag diz que a derrota foi de todos. «Não. Estamos todos no mesmo barco. Ganhamos juntos e perdemos juntos. Fizemos asneira no domingo, agora temos de lidar com isso», referiu ainda.