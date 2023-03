Bruno Fernandes foi um dos jogadores do Manchester United mais visado pelos comentadores ingleses após a goleada sofrida pelos red devils em Anfield, diante do Liverpool. À semelhança de Gary Neville, também Roy Keane, outro ex-futebolista do emblema de Manchester, criticou o comportamento do internacional português.

«A linguagem corporal do Bruno Fernandes foi vergonhosa. É um rapaz muito talentoso, é o capitão, tem muito talento, mas a linguagem corporal dele, a agitar os braços e sem correr... tu não irias estar feliz com ele naquele balneário», começou por dizer à Sky Sports, antes de estender a crítica a outros jogadores.

«Os jogadores experientes foram embaraçosos, não mostraram nenhuma capacidade de liderança. Os golos que ofereceram foram chocantes. Um dia difícil para o United. Graças a Deus nunca fiz parte de uma equipa que foi derrotada desta forma no Manchester United», prosseguiu.

«Os jogadores vão ficar envergonhados, vão ter vergonha do seu desempenho. Principalmente na segunda parte, quando as coisas ficaram difíceis, eles erraram. Desistiram nos lances dos golos», rematou.

Note-se que os red devils igualaram este domingo e mais de 91 anos depois, a pior derrota da sua história competitiva no futebol.