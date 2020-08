Em declarações à BT Sport logo após a derrota do Manchester United com o Sevilha, Bruno Fernandes comentou a forte discussão que teve com colega Victor Lindelof.

«É normal quando se sofrem golos. O que aconteceu entre mim e o Victor é normal. Vai acontecer mais vezes no futebol. Precisamos de olhar para os erros que todos cometeram e melhorar», disse o médio português.

Recorde-se que Bruno Fernandes foi pedir explicações ao central sueco após o segundo golo do Sevilha, num lance em que a defesa do Manchester United teve uma abordagem muito passiva. Lindelof não gostou da chamada de atenção e dirigiu-se ao ex-jogador do Sporting com impropérios em português bastante percetíveis.

O Manchester United ainda esteve a ganhar com um golo de Bruno na conversão de um penálti, mas acabou por consentir a reviravolta. «Fizemos um grande jogo e criámos muitas oportunidades. Mas no futebol isso não basta: falhámos muito em frente da baliza», lamentou o internacional português.