A humilhação sofrida pelo Manchester United em Anfield, colocou Bruno Fernandes na mira das críticas dos comentadores ingleses e o internacional português foi mesmo um dos jogadores mais contestados.

Esta quarta-feira, na antevisão ao jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, com o Betis, Marcus Rashford saiu em defesa do médio luso.

«Adoro jogar com o Bruno, como podem imaginar. Ele é o jogador perfeito para jogares. Tem sido um bom líder, mesmo quando não é capitão, o que é sempre um bom sinal. Ajudou outros jogadores a tornarem-se melhores líderes e a realidade é que não podemos ser uma equipa organizada em termos de apenas um líder ser o capitão. Ele fez muito por nós. Não tenho nada de negativo a dizer sobre o Bruno. Como o treinador disse, ninguém é perfeito. Apoio-o e estou cem por cento com ele», disse o internacional inglês em conferência de imprensa.

Rashford assegurou que os red devils querem dar a volta por cima após a goleada consentida em casa do Liverpool e lembrou que a equipa de Old Trafford ainda segue viva em todas as frentes.

«Perder contra o Liverpool é o suficiente. O marcador não importa quando perdes um jogo contra o Liverpool ou qualquer outro rival. Nunca é uma sensação boa, mas, pessoalmente, tento sempre lembra-me de em quantos jogos já os venci. É futebol e é por isso que todos amam este jogo. É dececionante, mas não podemos pensar nisso e olhar para trás», vincou, antes de garantir que os jogadores não desistiram do jogo, como referiram alguns críticos.

«Não desistimos, isso é um absurdo. Estávamos desorganizados e a comunicação era má. Tudo se resume ao facto de que acredito que todos estavam a tentar voltar ao jogo, afastámo-nos dos princípios com e sem a posse de bola. Senti que os avançados estavam a tentar pressionar, apenas o bloco avançado, e estavam desconectados do meio-campo. Estávamos a conversar, mas não estávamos de acordo sobre o que fazer», reconheceu.

Aos 25 anos, Rashford está a mostrar grande rendimento e já atingiu a marca dos 25 golos, apontados em 40 jogos.

«O principal motivo é que entrei na temporada em forma. Estava a cem por cento, fiz um bom estágio antes da pré-temporada e depois foi uma mudança com o novo treinador, nova equipa e uma nova forma de jogar. Foi entusiasmante para mim e não olhei para trás desde então. Chegámos aqui como uma equipa e ganhámos grandes jogos com o nosso estilo», concluiu.