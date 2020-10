Diego Maradona fez esta sexta-feira 60 anos e um grupo de adeptos de D10S encontrou uma forma especial para o homenagear: um mural em que é retratado passo a passo o Golo do Século.

Ao longo de um muro numa movimentada avenida de La Plata pode ver-se o lance do tento apontado por Maradona a Inglaterra nos quartos de final do Mundial de 86, disputado no Estádio Azteca.

Na pintura pode ver-se Maradona a pelos jogadores ingleses, um a um, a atirar para o fundo das redes de Peter Shilton, e a comemorar aquele que foi o segundo golo do jogo para a Argentina, depois da Mão de Deus.

Veja as imagens do mural e da festa de inauguração nos vídeos abaixo: