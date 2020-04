Marco Verratti, médio do Paris Saint Germain, confessou que durante este período de quarentena está a treinar mais que em condições normais de competição.

O italiano revelou o porquê ao canal oficial do clube. «Estou a trabalhar todos os dias. Penso que agora até estou a treinar mais do que antes. Com os jogos não tínhamos tanto tempo disponível para treinar ou para recuperar de lesões», admitiu o jogador de 27 anos.

Esta temporada, até à paragem forçada pela Covid-19, Verratti, que também admitiu estar a aproveitar o tempo para estar com a família, somava 33 jogos com a camisola do PSG, ainda sem qualquer golo marcado.