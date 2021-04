O treinador do Marítimo, Julio Velázquez, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica (1-0), em jogo da 25.ª jornada da Liga:

[Sente que podia ter saído daqui com um ponto?] «Sim, totalmente. Fico muito orgulhoso do trabalho que a equipa fez. Fizemos uma primeira parte boa, a nível defensivo. Fizemos um bom trabalho. Faltou sim ter um pouco mais de posse de bola, para podermos estar mais no campo adversário. Na segunda parte mantivemos a qualidade na defesa e melhorámos muito em termos ofensivos. Criámos algumas situações, tanto através de bola parada como em jogo dinâmico. A equipa fez um grande trabalho e, no mínimo, podíamos ter saído daqui com um ponto. Vínhamos de um jogo difícil, e hoje conseguimos alterar totalmente essa dinâmica. Temos de continuar assim. Vai ser uma luta muito dura, mas não tenho dúvidas de que com esta atitude vamos conseguir a permanência.

Acho que temos de contextualizar. Não apanhámos a equipa em posições de Liga dos Campeões. Temos de conseguir rendimento e montar a nossa equipa para viver mais em posse de bola. Acho que hoje, num contexto muito difícil, fizemos uma grande segunda parte. Vamos tentar adaptar-nos à situação que vivemos. Não é fácil quando se pega numa equipa que está em último, mas os jogadores têm uma mentalidade extraordinária. Estou muito orgulhoso destes jogadores. Se conseguirmos fazer sempre o que fizemos aqui, não tenho dúvidas de que o Marítimo vai ficar na Liga.

[Tem críticas à arbitragem?] Não se ganha nem se perde pelos árbitros. Dou os parabéns ao Benfica, aos meus jogadores. E os árbitros um dia fazem melhor, outros pior, como qualquer pessoa. Não gosto de falar de situações de arbitragem. Temos de focar-nos na questão futebolística. O que gosto é de falar de futebol. Parabéns ao Benfica e aos meus jogadores pelo que fizeram.»