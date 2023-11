As eleições no Marítimo, agendadas para o próximo dia 17 de novembro, sexta-feira, vão contar com duas listas: uma liderada por Carlos André Gomes e outra por Carlos Batista, este último vice-presidente demissionário da direção de Rui Fontes.

As listas de candidatos aos órgãos sociais do emblema da madeirense foram entregues esta segunda-feira, o último dia do prazo.

A lista A, encabeçada por Carlos André Gomes, irá apresentar ainda esta segunda-feira os respetivos elementos, ao passo que a lista B, DE Carlos Batista, conta ainda com Cristina Vieira, Nuno Oliveira e João Aguiar para os cargos de vice-presidentes, e Francisco Sá para vogal.

O conselho fiscal tem para presidente Francisco Rodrigues, além de Filipe Vasconcelos (vice-presidente), Isabel Rodrigues (secretária) e Cláudia Pires (vogal).

O Marítimo vai a votos de forma antecipada, depois da queda da atual direção, liderada por Rui Fontes.