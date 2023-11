A União de Leiria recebeu e venceu o Marítimo, por 4-3, este domingo, no encontro referente à 9.ª jornada da II Liga, num bom espetáculo oferecido pelas duas equipas com sete golos.

No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, a equipa de Vasco Botelho da Costa entrou bastante bem, adiantando-se no marcador aos sete minutos, num canto de Empis que Dylan Collard desviou para a própria baliza.

Três minutos depois, Diogo Mendes restabeleceu a igualdade ao aproveitar uma falha de marcação.

Aos 33, um bom entendimento entre Empis, Lucho Vega e Leandro Antunes, terminou com este último a faturar de cabeça para o 2-1.

Aos 37 minutos, Diogo Mendes aproveitou novamente outro canto para deixar tudo empatado, num desvio ao segundo poste.

Ainda antes do intervalo, aos 40 minutos, Samu Silva falhou a interceção a um cruzamento de Empis e Bura ‘encheu o pé’ para o 3-2, recolocando a formação da cidade «Lis» na frente.

Aos 62 minutos, uma grande penalidade convertida por Bruno Xadas ainda trouxe alento à equipa insular, mas aos 75, Bryan Róchez trabalhou bem dentro da área e rematou cruzado, rasteiro, para o 4-3 final.

Com este resultado, a União de Leiria salta para a sexta posição da tabela classificativa com 14 pontos. Já o Marítimo está em 4.º lugar com 16.