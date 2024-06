Zainadine Júnior está em final de contrato e vai deixar o Marítimo, anunciou este sábado o clube da II Liga nas suas redes digitais, sem revelar o próximo destino do jogador que representou o clube dos Barreiros nas últimas oito temporadas.

«O CS Marítimo agradece o empenho, profissionalismo e dedicação de Zainadine Júnior e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da carreira», confirmou o emblema insular, em comunicado.

O defesa central, de 36 anos, ingressou no Marítimo em janeiro de 2017 e, desde então, realizou 220 jogos, marcou sete golos e fez seis assistências.

Internacional pela seleção de Moçambique (62 jogos), Zainadine Júnior conta também com passagens pelo Grupo Desportivo de Maputo e pela Liga Desportiva de Maputo, do seu país, além de ter jogado no Nacional, em Portugal, e no Tianjin Teda, da China.