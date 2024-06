O Marítimo apresentou, esta segunda-feira, o calendário da pré-época 2024/25, com especial destaque para um jogo particular com o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, no Algarve.

O clube madeirense, da II Liga, começa a preparar a temporada 2024/25 no dia 1 de julho, segunda-feira.

Entre os dias 11 e 21 do mesmo mês, a equipa orientada por Fábio Pereira vai disputar seis jogos, um deles com a equipa saudita, onde também figuram Otávio e Luís Castro.

«A versão 2024/2025, orientada pelo treinador Fábio Pereira, vai realizar o estágio no sul do país, na vila de Moncarapacho, no Algarve, entre os dias 11 de julho e 21 de julho, onde vai disputar seis encontros particulares, um deles que será anunciado em breve», pode ler-se no comunicado oficial.

Eis os adversários e as datas do Marítimo para a pré-época: