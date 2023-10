O Relatório e Contas da SAD do Marítimo da temporada 2022/23, que apresentou um saldo negativo superior a 300 mil euros, foi aprovado por maioria, em Assembleia Geral (AG) da sociedade marcada pela ausência do presidente Rui Fontes.

A AG, que teve a duração de quase quatro horas, culminou com a aprovação das contas pela maioria absoluta do capital social presente, sendo o clube detentor de 91 por cento.

«Os resultados apurados revelam um saldo negativo de 338 mil euros, ao contrário do ano passado, que foi positivo, na ordem de 1,3 milhões de euros», adiantou à comunicação social o presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Augusto Araújo, no final da reunião.

Perante a ausência de Rui Fontes, presidente da SAD e do clube, em dia em que quatro elementos da direção do emblema insular anunciaram a sua demissão, José Augusto Araújo admitiu que não lhe foi comunicada a razão da ausência do dirigente máximo, revelando «que não é uma situação comum e por essa razão causou alguma surpresa».

Questionado sobre se a venda de André Vidigal e Moisés Mosquera constavam no relatório, visto as vendas terem sido anunciadas em julho, o presidente da Mesa de Assembleia Geral limitou-se a responder que o relatório foi aprovado.

«Estes relatórios são muito técnicos, eu não tenho conhecimentos suficientes para avaliar essa situação. Foi uma das situações que foram discutidas e o relatório foi aprovado», frisou.

Por outro lado, José Augusto Araújo revelou não ter recebido qualquer pedido de demissão de quatro elementos da direção do clube maritimista, contrariando o que foi dito ao início da tarde, pelos demissionários, nomeadamente, os vice-presidentes, Eugênio Mendonça, Carlos Batista, Nuno Aguiar e do vogal Marco Fernandes.

«Soube pela comunicação social que havia dirigentes do Marítimo que iriam apresentar a demissão, mas até agora não recebi nada», concluiu.